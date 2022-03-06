Русский человек подсознательно делит всех людей на своих и чужих, причем для первых двери его дома раскрыты нараспашку, а для вторых, напротив, закрыты на огромный и прочный засов. Такой вывод сделал турецкий журналист Башламыш, попытавшийся постичь психологию русских.

Он отметил, что «своими» для русских являются только искренние люди, которые не пытаются увиливать и лгать. Именно поэтому с ними необходимо разговаривать честно и открыто.

Кроме того, как сама Россия, так и ее граждане, уважают как друзей, так и оппонентов и хотят чувствовать то же самое по отношению к себе. Они идут на контакт первыми и почувствовав уважение, расслабляются, что дает возможность гораздо проще и свободнее с ними контактировать.