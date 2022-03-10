Авиакомпания Pegasus Airlines заявила, что временно ограничивает полёты в Россию. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Авиаперевозчик указывает, что такое решение было принято на фоне международных санкций, которые ввели в отношении России после начала специальной военной операции в Донбассе. Санкции ведут за собой определённые “операционные риски”, а компания рисковать не намерена, уточняется в сообщении.

Сообщается, что ограничения на полёты продляться относительно недолго: с 13 по 27 марта. Граждане, которые уже купили билеты на рейсы в эти даты, могут или полностью вернуть деньги за них, или бесплатно забронировать вылет на даты позже указанного срока.

Pegasus Airlines из Турции летает в основном в аэропорты южной части России, а также в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее полёты в Россию отменили авиакомпании почти всех стран Европы. Кроме того, в рамках санкций российским самолётам было запрещено летать в страны Евросоюза.