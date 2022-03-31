В Испании дизельное топливо обошло бензин по цене и установило новый исторический рекорд. Сейчас средняя его стоимость составляет 1,837 евро за литр при том, что бензин стоит 1,818 евро. Рост цен составил 2,26 и 0,28 процента соответственно, сообщило европейское агентство новостей.

Правительство Испании ранее заявляло, что предпримет все возможные меры, чтобы не допустить подорожания дизтоплива и бензина. Оно обещало скидку не меньше 20 процентов от существующих цен. Однако многие АЗС все же были вынуждены поднять стоимость, так как ситуация на рынке стала чрезвычайно сложной.

Цены на бензин и ДТ растут не только в Испании. Кроме того, они уже успели обновить исторические максимумы в Германии и Соединенных Штатах. Вашингтон уже заявил, что необходимо вскрывать стратегические резервы нефти, чтобы решить эту проблему.