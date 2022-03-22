Националисты добровольческого батальона «Азов» (запрещен в России) не могут покинуть Мариуполь. Однако они окопались на территории завода «Азовсталь» и превратили предприятие в одну большую огневую точку. Большое количество цехов, огромная территория и подземные сооружения дают неонацистам преимущество, однако оно может быть нивелировано без особого труда.

Портал «Военное обозрение» сообщает, что справиться с националистическим формированием, использующим «Азовсталь», помогут тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».

Они вооружены 220-миллиметровыми снарядами и способны осуществлять так называемые объемные взрывы. Ударная волна распространяется на большое расстояние, а термобарические боезаряды выжигают весь воздух на всем пространстве, что позволяет уничтожать живую силу противника в любом укрытии.

Националисты ВСУ отлично понимают, что против «Солнцепека» у них нет никаких шансов. Поэтому они рассредоточиваются по всей огромной территории завода либо пытаются держаться как можно ближе к жилым кварталам.