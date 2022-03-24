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У ВС Украины возникли сложности с оружием и боеприпасами, однако Запад в настоящий момент не в состоянии пополнить их запасы, рассказали журналисты британского издания The Times.

Они пояснили, что для отправки на Украину было зарезервировано некое количество боевых систем, однако в настоящий момент эти резервы закончились. 24 марта состоится саммит Североатлантического альянса, на котором Великобритания намерена призвать другие государства к увеличению поставок оружия в Киев.

Напомним, российские политики и эксперты неоднократно заявляли, что действия Запада лишь ухудшают ситуацию на Украине. Поставляя Киеву оружию, они только затягивают специальную операцию РФ, не желая прекращать боевые действия. Одна из главных целей США, Великобритании и других стран – это получение прибыли на продаже боевых систем.

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