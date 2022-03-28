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Недальновидная энергетическая политика Европы привела к серьезному кризису в Великобритании и других странах. Сейчас они вынуждены экономить газ и фактически идти на самопожертвование, которое не имеет никакого смысла, заявил британский журналист Росс Кларк.

В своей публикации в издании the Telegraph он пояснил, что Западная Европа на протяжении последних лет стремила достичь нулевых углеводородных выбросов в атмосферу любой ценой. При этом она игнорировала все остальные факторы, среди которых важное место занимает геополитика.

Сейчас из-за этого целый ряд стран вынужден идти на жертвы, однако они не помогут полностью избавиться от газовой зависимости от РФ. Единственный способ добиться такого результата заключается в использовании альтернативных вариантов, однако таких в настоящий момент просто не существует.

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