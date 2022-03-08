США утратили свое могущество и остается им только одно – предпринимать меры, чтобы быстрее адаптироваться к уже начавшейся эпохе многополярности, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Николас Гвоздев пояснил, что Соединенные Штаты уже утратили способность оказать сопротивление мощи РФ и Китая. Эти государства, превратившиеся в крупные мировые державы, не собираются конкурировать с Вашингтоном и уж тем более, захватывать США. Однако у них есть четкие цели, поэтому Америке нужно смириться с этим и искать благоприятный для себя баланс сил.

США, по словам автора, долгие годы развивались благодаря целому ряду возможностей европейских государств. Однако сейчас им придется возвращать давно утраченную гибкость и приспосабливаться к многополярности, о которой Вашингтон успел забыть. Изменение сил в мире происходит независимо от его пожеланий, поэтому нужно адаптироваться к новым условиям.