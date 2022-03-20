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За тот небольшой срок, который президент США Джо Байден управляет страной, на него свалилось множество роковых событий, сообщает издание The Guardian. Резкий взлет цен на рынке энергоносителей, набирающая обороты инфляция, пандемия коронавируса и спецоперация на Украине делают «проклятым» правление действующего главы государства.

Глава Центра изучения политики и управления при университете штата Миннесота Ларри Джейкобс поясняет, что Байдену совершенно не повезло со сроком президентства. Как раз на него пришлись события, провоцирующие кризис за кризисом не только внутри Америки, но и во всем мире.

Дело не только в невезении, продолжает Джейкобс. Он отмечает, что во многих событиях есть часть вины самого Байдена. Он не сумел правильно наладить политику в США и за пределами страны, а также не смог удержать инфляцию, начавшуюся задолго до специальной военной операции на Украине.

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