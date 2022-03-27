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Запад сам загоняет себя в ловушку, вводя все новые санкции против России. РФ значит для всего мира гораздо больше, чем кажется главным инициаторам рестрикций и это необходимо учитывать, пишет британское издание The Guardian.

Россия – это не просто 11-я экономика планеты, но и крупнейший поставщик нефти, угля и газа в Европу. После санкций она просто “перео”, цитирует авторов публикации РИА Новости.

Помимо этого, РФ экспортирует пшеницу в 25 стран африканского континента, продает другие полезные ископаемые. Задействовав свои рычаги давления на РФ и на всю мировую экономику Соединенные Штаты несколько перестарались. Они уже не видят конкретной цели и бьют по всему подряд, что может привести к катастрофическим последствиям для планеты.

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