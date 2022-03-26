После выздоровления от коронавирусной инфекции необходимо пройти целый ряд исследований, чтобы удостовериться в отсутствии осложнений заболевания, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она порекомендовала пациентам, которые выписались из больницы после Covid-19, сдать общие анализы крови и мочи, а также пройти исследования на D-димер и C-реактивный белок. Также не мешает и биохимическое обследование.

Если пациенты имеют склонность к метаболическому синдрому, воспалению поджелудочной железы или сахарному диабету, им необходимо обязательно проверить уровень глюкозы.

Все эти анализы позволят оценить состояние организма, перенесшего коронавирусную инфекцию, а также предпринять меры для скорейшего восстановления после заболевания.