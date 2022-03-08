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Программа «Модный приговор» временно перестала выходить из-за закрытия подавляющего большинства брендовых магазинов на территории РФ, рассказал телеведущий Александр Васильев.

Он пояснил, что одна из наиболее популярных и рейтинговых передач временно не будет показываться в эфире. Съемки также приостановлены, так как отсутствует возможность переодевать героинь выпусков.

По словам Васильева, вся одежда, которая поступала в Россию с Запада, сейчас недоступна, поэтому нет возможности выбрать нужные фасоны, а также цвета и размеры. Однако ведущий программы отметил, что ее съемки и показ в настоящий момент лишь приостановлены. Это означает, что передача не исчезает с эфира насовсем.

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  • Анна
  • 06.03.2022
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