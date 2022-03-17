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На Тайване началась активная подготовка к возможному вторжению китайских войск. Несмотря на то, что Пекин отрицает реализацию такого же сценария, который сейчас разворачивается на Украине, власти островного государства отмечают усиление давления со стороны КНР, а также заявляют об участившемся появлении военных самолетов и кораблей НОАК рядом со своими границами.

В связи с этим Тайвань уже выделил на оборонительные цели рекордную сумму на 2022 год. Помимо этого, власти намереваются в ближайшие пять лет потратить на оборону еще почти 9 миллиардов долларов.

Кроме того, резервисты, которые ранее являлись на сборы всего на 7 дней, будут теперь проходить подготовку в течение двух недель. Это позволит поддерживать их воинское мастерство на высоком уровне.

Изменения коснулись и обязательной военной подготовки, которая проводится в стране для мужчин в возрасте от 19 до 36 лет. Теперь вместо четырех месяцев они будут служить целый год.

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