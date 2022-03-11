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В ближайший месяц войска РФ успеют разве что взять в окружение группировку ВСУ на Донбассе и очистить Левобережье. Вся же спецоперация вряд ли завершится к 9 мая, считает бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что российские военные упустили возможность быстро разгромить ВСУ. Сейчас же украинские войска будут существенно усиливать, так как в стране объявлена всеобщая мобилизация. Именно поэтому дальше Левобережья продвинуться вряд ли удастся.

Чтобы ко Дню Победы решить все задачи специальной военной операции, необходимо провести мобилизацию в РФ и привлечь 300 тысяч человек. Причем сделать это быстро. В противном случае операция затянется еще на несколько месяцев.

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