Военная спецоперация РФ на Донбассе продлится еще как минимум несколько недель, уверен военный эксперт Игорь Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны ДНР. Он также добавил, что после этого будет продолжаться денацификация Украины, которая займет еще больше времени.

По словам Стрелкова, обойтись без спецоперации было невозможно, так как на Украине буйным цветом расцвел нацистский режим, который обязательно должен быть повержен. В то же время, провести операцию молниеносно не удалось. В настоящий момент на Донбассе по-прежнему находятся крупные группировки ВСУ, которые не получилось быстро разгромить либо взять в окружение.

Если они сейчас сумеют покинуть территорию региона, то образуется еще одна линия обороны, прорвать которую будет чрезвычайно сложно. Поэтому не стоит ожидать завершения операции на протяжении как минимум нескольких недель, уверен Стрелков.