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На протяжении ближайших пары недель Польша может попытаться вмешаться в события на Украине. У нее есть все возможности для открытия второго фронта западнее Киева, считает военный эксперт и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает портал Ura.ru.

Он пояснил, что поляки стремительными темпами подготавливают своеобразный «экспедиционный корпус», постоянно согласовывая свои действия с Североатлантическим альянсом. Они намереваются представить вторжение на Украину как миротворческую операцию, однако Соединенные Штаты не готовы к подобным действиям под эгидой НАТО. В то же время они заявляют, что любая страна блока может принимать решения за себя.

О возможном появлении на Украине польских войск рассказал и политолог Марат Баширов. Он пояснил, что президент США Джо Байден в ходе визита в Варшаву разрешил Польше помогать Киеву. Тот факт, что это прямое нарушение устава Альянса, американский лидер проигнорировал.

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