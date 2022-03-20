Россия вышла на второе место по стоимости поставок газа в КНР. За первые два месяца 2022 года этот показатель увеличился в 2,86 раза и в настоящий момент составляет почти 527 миллионов долларов, рассказали в Главном таможенном управлении Китая.

Первую позицию продолжает уверенно удерживать Туркменистан, стоимость поставок которого за январь-февраль составила 1,44 миллиарда долларов. Следом за Россией, на третьем месте оказалась Мьянма (224,6 миллионов).

Замыкают пятерку лидеров Казахстан со стоимостью поставок газа в Китай 105,1 млн долларов и Узбекистан с результатом 48,4 миллиона долларов.

За последний год КНР приобрела в РФ голубого топлива на 1,51 миллиарда долларов. Также в Китай осуществлялись поставки сжиженного газа на 2,77 миллиарда.