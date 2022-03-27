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Сразу не нескольких направления украинская армия начала отступление, на которое расходует все силы, так необходимые ей для обороны. ВСУ деморализованы и уже не в состоянии защищаться, пишет издание «Военное обозрение».

Так, под Киевом старшие офицеры ВСУ все чаще предпочитают сдаваться в плен и не вступать в противостояние с успешно выполняющими задачи спецоперации ВС РФ. Националистические формирования на территориях ДНР и ЛНР пускаются в бегство, оставляя свои подразделения, оружие и технику.

Все это явно не повышает боевой дух украинских солдат, который падает с каждым днем. Отсутствие боеприпасов, продовольствия, топлива деморализует бойцов, из-за чего они продолжают терпеть одно поражение за другим. Все это позволяет говорить о скором завершении специальной военной операции.

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