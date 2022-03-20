Молодые американцы, заканчивающие или выпустившиеся из школ, не торопятся вступать в ряды армии США. Аналитики, которые провели специальное исследование, считают ключевыми причинами этого употребление молодежью наркотиков, ожирение уже в юношеском возрасте. Кроме того, в ВС Соединенных Штатов не идут просто потому, что в стране практически решена проблема безработицы.

Авторы публикации в издании Stars and Stripes считают, что со сложностями в привлечении рекрутов можно справиться, если набирать на службу граждан США, которым уже исполнилось более 21 года. Согласно исследованиям, они гораздо лучше сдают квалификационные тесты.

Если армия США будет привлекать эту категорию граждан, они смогут проходить базовую подготовку, получать повышение по службе после первого предусмотренного контрактом срока и продлевать его на более длительное время.

К минусам такого подхода аналитики отнесли возможные судимости граждан после 21 года, а также наличие у них проблем со здоровьем, не позволяющих служить в армии.