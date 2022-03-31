Соединенные Штаты в новом пакете военной помощи намерены передать Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade. Информацию об этом озвучила помощница главы Пентагона по международной безопасности Селест Уолландер.

Она заявила, что военное ведомство внимательно прислушалось к заявлениям Киева о его военном потенциале и насущных потребностях. Это позволило понять, что такие боевые системы необходимы Украине. Поэтому они будут переданы ВСУ в ближайшее время.

Барражирующие боеприпасы Switchblade от производителя AeroVironment, по словам представителей Минобороны, требуют наличия определенных знаний и навыков для эффективного применения. Однако приобрести их можно посредством дистанционного обучения, поэтому американские инструкторы на Украину отправляться не будут.