Соединенные Штаты боятся вступать в прямое противостояние с Россией. Они понимают, что если Москва будет загнана в угол, она применит ядерное оружие, что приведет к катастрофическим последствиям для всей планеты.

США и страны Североатлантического альянса с завидным постоянством отвечают отказом на призывы президента Украины Владимира Зеленского «закрыть небо» над страной. Создание бесполетной зоны автоматически означает уничтожение российских самолетов, появляющихся в закрытом воздушном пространстве. То есть, прямое вмешательство НАТО в спецоперацию РФ.

Североатлантический альянс не хочет атаковать самолеты РФ и тем самым превращать специальную военную операцию в полномасштабную войну на европейском континенте. Поэтому ни Вашингтон, ни Брюссель не решаться вмешиваться, но продолжат укрепление границ НАТО.