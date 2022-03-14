Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

14 февраля неподалеку от российско-норвежской границы начались военно-морские учения Североатлантического альянса Cold Response 2022. Скорее всего, именно в связи с этим неподалеку от рубежей РФ наблюдается повышенная активность кораблей НАТО, пишет портал Avia.Pro.

Французское издание France 24 отмечает, что в маневрах будут принимать участие сразу 50 кораблей Североатлантического альянса, 30 тысяч военнослужащих и 200 самолетов и вертолетов. Цель – отточить военное мастерство, связанное с отражением возможных ударов вероятного противника в условиях арктического холода, на земле, на суше и в небе.

Эксперты отмечают, что движение группировки кораблей НАТО после множества агрессивных заявлений в адрес РФ может быть рассмотрено как провокация. В то же время, в распоряжении России имеются все необходимые средства для пресечения любых провокационных действий.

Вам может понравиться

Читатели Daily Mail выразили недовольство новыми санкциями США против РФ

Читатели британского издания Daily Mail считают, что Соединенные Штаты и лично их президент Джо Байден перестарались с очередным пакетом санкций. Они пишут в комментариях, что США несут в себе угрозу

Политолог Михеев рассказал, чем обернется для Украины масштабная военная помощь Запада

Запад продолжает поставки на Украину оружия, не желая осознавать, что они могут привести к окончательному краху этого государства, уверен политолог Сергей Михеев. Он пояснил, что США и другие страны уже

Спецоперация на Украине: Как российский спецназ работает в Черниговской области

Издание «Русская весна» рассказало о событиях в Черниговской области Украины, ссылаясь на предоставленную военным источником видеозапись. В настоящий момент на территории региона действуют подразделения спецназа, которые осуществляют разведывательную и поисковую
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |