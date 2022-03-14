14 февраля неподалеку от российско-норвежской границы начались военно-морские учения Североатлантического альянса Cold Response 2022. Скорее всего, именно в связи с этим неподалеку от рубежей РФ наблюдается повышенная активность кораблей НАТО, пишет портал Avia.Pro.

Французское издание France 24 отмечает, что в маневрах будут принимать участие сразу 50 кораблей Североатлантического альянса, 30 тысяч военнослужащих и 200 самолетов и вертолетов. Цель – отточить военное мастерство, связанное с отражением возможных ударов вероятного противника в условиях арктического холода, на земле, на суше и в небе.

Эксперты отмечают, что движение группировки кораблей НАТО после множества агрессивных заявлений в адрес РФ может быть рассмотрено как провокация. В то же время, в распоряжении России имеются все необходимые средства для пресечения любых провокационных действий.