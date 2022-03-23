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В отдельных населенных пунктах Украины стали все чаще появляться проблемы с электроснабжением и связью, поэтому руководство страны стало более активно использовать разработанную Илоном Маском систему StarLink, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты пояснили, что к спутникам системы могут подключаться разведывательные беспилотные аппараты. Они получают с них информацию о текущей ситуации на поле боя, а затем перенаправляют ее на боевые системы, выступая в качестве корректировщиков огня.

Авторы публикации также отмечают, что единственный способ решения этой проблемы – использование средств радиоэлектронной борьбы. Они могу глушить сигналы спутников StarLink, не давая им возможности отправлять разведывательные данные украинским беспилотникам.

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