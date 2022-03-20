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Вторжение войск Соединенных Штатов в Ирак 19 лет назад привело к гибели 500 тысяч человек. При этом весь регион на долгие годы охватил настоящий хаос. Поэтому Вашингтону, так любящему вводить санкции, следовало бы первым делом применить их против себя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что США официально искали в Ираке ядерное оружие, но не самом деле захватывали районы страны с нефтяными месторождениями. То же самое они делали и в Ливии, когда вторглись в это государство 11 лет назад.

Все операции США являются захватническими, а вот Россия ставит перед собой совершенно противоположные цели. Поэтому Вашингтону нужно ввести санкции против себя, а не пытаться чему-то учить Москву.

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