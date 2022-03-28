читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные ежедневно собирали мирных граждан у драматического театра в Мариуполе, который потом неонацисты просто взорвали. Об этом рассказала гражданка США, которой чудом удалось спастись из приморского города на Донбассе.

Она рассказала, что после попадания в квартиру снаряда пыталась выяснить у бойцов ВСУ, когда будет эвакуация мирного населения. Однако они не могли точно ответить на этот вопрос.

«Они ответили, что если будет какая-то эвакуация, то мы будем ездить по городу и кричать, что будет там-то. Или другой вариант – просто приходить каждое утро к драмтеатру, стоять там и ждать объявления. Вообще уже по-моему на тот момент была воронка. То есть посылать людей к драмтеатру каждое утро, чтобы они там толпой стояли — это очень опасно», – рассказала американка.

Также, по ее словам, националисты неохотно разговаривали с людьми. Если к ним кто-то обращался за помощью, они демонстрировали недовольство, будто их отвлекли от каких-то важных дел.

Вам может понравиться

RusVesna: Войска РФ уничтожили базу подразделения теробороны “Чернигов-2”

В Черниговской области на Украине успешно уничтожена база подразделения территориальной обороны. Для этой цели войска РФ задействовали реактивную систему залпового огня «Град», рассказало издание «Русская весна». Журналисты пояснили, что на

Генштаб РФ пообещал незамедлительную реакцию на попытки НАТО закрыть небо над Украиной

ВС России будут реагировать соответствующим образом на попытки Запада создать над Украиной бесполетную зону, заявил руководитель Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Он пояснил, что Киев регулярно обращается к западным

Леонков: Россия обманула Украину и НАТО отсутствием тактики “блицкрига”

Вопреки неоднократным заявлениям Запада ВС России совершенно не планировали использовать в спецоперации на Украине тактику «блицкрига». Они использовали иной путь, оказавшийся для Киева полнейшей неожиданностью, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 28 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |