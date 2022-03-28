Украинские военные ежедневно собирали мирных граждан у драматического театра в Мариуполе, который потом неонацисты просто взорвали. Об этом рассказала гражданка США, которой чудом удалось спастись из приморского города на Донбассе.

Она рассказала, что после попадания в квартиру снаряда пыталась выяснить у бойцов ВСУ, когда будет эвакуация мирного населения. Однако они не могли точно ответить на этот вопрос.

«Они ответили, что если будет какая-то эвакуация, то мы будем ездить по городу и кричать, что будет там-то. Или другой вариант – просто приходить каждое утро к драмтеатру, стоять там и ждать объявления. Вообще уже по-моему на тот момент была воронка. То есть посылать людей к драмтеатру каждое утро, чтобы они там толпой стояли — это очень опасно», – рассказала американка.

Также, по ее словам, националисты неохотно разговаривали с людьми. Если к ним кто-то обращался за помощью, они демонстрировали недовольство, будто их отвлекли от каких-то важных дел.