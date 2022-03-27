Российская армия продвигается вперед по территории Украины, успешно применяя артиллерийские установки, армейскую и оперативно-тактическую авиацию. Одновременно с этим она оборудует оборонительные позиции на киевской оси с северо-запада, запада и востока столицы, пишет издание «Свободная пресса» со ссылкой на американских и российских экспертов.

Авторы отмечают, что наибольшие успехи наблюдаются на южном направлении. В ближайшие дни вполне может начаться крупная наступательная операция, целями которой станут Краматорск на Донбассе и Полтава.

Также эксперт считают, что военная спецоперация РФ идет медленнее, чем предполагалось. Однако это нормально, так как российская армия предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Именно поэтому точные даты крупных наступлений пока рассчитать достаточно сложно.