Золотовалютные резервы Украины за 14 дней уменьшились на два миллиарда долларов, заявил советник президента страны Олег Устенко. Куда именно ушли деньги, он уточнять не стал.

В своем интервью одному из украинских телеканалов Устенко отметил, что еще 24 февраля золотовалютные резервы составляли 29,5 миллиарда долларов. В настоящий момент они уменьшились до уровня примерно в 27,5 миллиардов.

Напомним, что как раз 24 февраля на Украине началась военная специальная операция РФ, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается оккупировать соседнее государство, а ставит перед собой целью защитить тех людей, которые на протяжении 8 последних лет подвергаются геноциду со стороны киевского руководства.