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Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в телеграм-канале рассказал о четвертом раунде переговоров между российской и украинской делегациями. Он заявил, что коммуникация идет, но слишком тяжело.

По словам представителя украинской делегации, проблемы и противоречия в ходе переговоров связаны с тем, что в РФ и на Украине совершенно разные политические системы. Именно это, по его мнению, не позволяет прийти к общему знаменателю.

Напомним, что ранее уже прошло три раунда переговоров. Во втором из них сторонам удалось договориться о доставке медикаментов и продуктов питания в районы, где проходят боевые действия, а также о гуманитарных коридорах, через которые осуществляется эвакуация мирного населения.

После третьего раунда Подоляк рассказал, что переговоры продолжаются практически беспрерывно, но в формате видеосвязи.

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