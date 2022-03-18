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Народная милиция ЛНР установила контроль над населенным пунктом Рубежное и в настоящий момент ведет боевые действия за Северодонецк и Попасную. Советник главы республики Родион Мирошник рассказал, что подразделения НМ вышли на Лисичанское направление.

По словам Мирошника, ВСУ и националистические формирования стянули в Попасную, Лисичанск и Северодонецк крупные силы. В этих городах, в которых крупные промышленные зоны сменяются плотной жилой застройкой, украинские формирования разместили большое количество техники.

В основном техника находится в жилых кварталах, так как ВСУ продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита.

Напомним, что все три населенных пункта в 2014 году были взяты под контроль украинскими военными.

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