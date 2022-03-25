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Анатолий Чубайс никогда не пытался добиться хорошего отношения к себе и завоевать народную любовь. Скорее всего он отлично понимал, что препятствием для этого станет его работа, заявила Ксения Собчак.

Так она прокомментировала отъезд Чубайса из России, который сегодня активно обсуждается в политических и экспертных кругах.

По словам Собчак, глубинный народ России пылает ненавистью к Чубайсу, однако несмотря на это, он остается одним из крупнейших политиков России. Он никогда не боялся критики и действовал по ситуации, не особо беспокоясь о последствиях своих решений. Для него было важно только одно – наличие собственного социального пакета, позволяющего инициировать блокировку валютных счетов населения либо ограничивать финансовую свободу.

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