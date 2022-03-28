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Украинский Национальный банк заявил, что со специального счета, открытого для сбора средств на нужды армии, уже потрачено 99 процентов от полученной суммы. Всего там было 441,8 миллиона долларов.

Нацбанк подсчитал, что ежедневно национальная гвардия и пограничная служба расходовали около 14 миллионов долларов.

«По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки вооруженных сил Украины, составляет почти 102 миллиона гривен», — говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что 316 миллионов долларов было переведено военному ведомству Украины, 55,6 млн – полиции страны, 33,06 млн – пограничной службе. Еще 32 миллиона получила Национальная гвардия.

Из почти 450 млн долларов 128,1 миллиона были отправлены на специальный счет из других стран, отмечает Нацбанк.

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