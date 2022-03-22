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Шоу “Вечерний Ургант” могут закрыть, а вместо него на “Первом канале” запустят другую программу. Над её созданием сейчас активно работают. Такая информация появилась в ряде российских СМИ.

Предполагается, что вместо Ивана Урганта ведущим новой программы станет не менее популярный шоумен Гарик Мартиросян. Возможное отстранение Урганта связывают с его высказыванием по поводу специальной военной операции на Украине.

В настоящее время шоу “Вечерний Ургант” на “Первом канале” не выходит. Сам Ургант у себя в соцсетях написал, что находится в отпуске и скоро вернётся. Но когда передача возобновится, конкретной информации нет. Впрочем, на “Первом канале” уже опровергли сообщения об окончательном закрытии шоу.

В сообщениях СМИ отмечается также, что Мартиросян уже якобы отреагировал на слухи о создании программы со своим участием и пообещал назвать её “Круглосуточный Мартиросян”.

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