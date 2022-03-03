Стриминговый сервис Spotify ограничил свою деятельность в России. По данным шведского издания Aftonbladet, компания закрывает свой офис. Впрочем, как указывается в соответствующем письме Spotify, на которое ссылается издание, сам музыкальный стриминговый сервис пока россиянам доступен.

Spotify появился ещё в 2006 году. Его разработали два шведских бизнесмена. Через электронный сервис можно слушать музыку, подкасты и электронные книги. В Россию Spotify пришёл летом 2020 года.

В сообщениях СМИ не уточняется, почему сервис закрывает офис в России. По мнению экспертов, это связано с позицией по поводу специальной военной операции в Донбассе. Об ограничении сотрудничества с Россией за последние дни заявили многие крупные американские и европейские компании. В частности, европейские автоконцерны прекратили отгружать продукцию дилерам, к таким же мерам прибегли магазины одежды, электроники и так далее.