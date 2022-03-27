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В населенном пункте Слиач, расположенном в Центральной Словакии, Североатлантический альянс развернул один из трех зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США. Он предназначен для защиты воздушного пространства на фоне происходящих на Украине событий.

Глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что центральные регионы страны теперь надежно защищены от возможного вторжения иностранных вооруженных сил. Кроме того, он анонсировал скорое развертывание еще двух комплексов противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Словакия получит два ЗРК Patriot из Германии и один из Голландии. Предполагалось, что взамен страна отправит имеющиеся в ее распоряжении комплексы С-300 на Украину, однако сейчас упоминания об этом исчезли. Речь идет только о защите воздушного пространства государства.

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