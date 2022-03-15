Украинский политолог Юрий Подоляка опубликовал в своем телеграм-канале «слив» из Генштаба ВСУ, из которого следует, что командование армии поставило ультиматум президенту страны Владимиру Зеленскому.

Они якобы потребовали в экстренном порядке что-то решить по отношению к восточной группировке украинских войск, чтобы не допустить такой же ситуации, которая уже произошла в Мариуполе. Там, напомним, 14 500 бойцов националистических батальонов и армии попали в окружение.

По словам блогера, боеспособные подразделения в настоящий момент перемещаются по направлению к Одессе и Киеву. Восточную же группировку Зеленский «кинет» точно так же, как и части, базировавшиеся в Мариуполе.

Издание «Царьград», опубликовавшее пост политолога, отмечает, что в настоящий момент какая-либо официальная информация об ультиматуме отсутствует.