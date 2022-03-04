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“На более спокойное время” перенесли музыканты рок-группы Slipknot свои выступления в России, Белоруссии и Украине. Концерт в Москве должен был состояться летом этого года. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на самих музыкантов.

Артисты добавили, что для них собственная безопасность и безопасность их семей была и остаётся главным приоритетом. И подвергать себя риску в неспокойное время музыканты не планируют.

Группа Slipknot должна была выступать в Москве на фестивале Park Live в июле. После этого были запланированы выступления в Минске и Киеве. Все они перенесены.

Московский фестиваль не отменён. Однако от участия в нём уже отказался американский рок-певец Игги Поп.

Ранее сообщалось, что из-за событий на Украине, где проводится специальная военная операция, от гастролей в России отказались некоторые зарубежные артисты.

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