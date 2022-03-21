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В России было возбуждено уголовное дело против украинского журналиста Дмитрий Гордона. Соответствующая информация была опубликована на сайте Следственного комитета России.

Согласно имеющейся информации, дело было возбуждено сразу по трём статьям. В их числе публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности, а также публичной распространение ложных сообщение о действиях российской армии.

В частности, заявляется, что украинский журналист призывал осуществить вооружённое нападение на РФ, при этом призывы, как уточняется, звучали в эфире украинского телеканала. Также он призывал использовать ядерное оружие и вести агрессивную войну. Кроме того, было заявлено, что он желал начать уничтожать людей, исходя из их национальных и языковых признаков.

На своём YouTube-канале Гордон также публиковал ложную информацию.

Сейчас следователи проводят требуемые действия и экспертизы, оценивают заявления Гордона. Помимо этого, было заявлено, что его собираются объявить в розыск.

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