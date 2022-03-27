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Уверенности в завтрашнем дне у жителей Великобритании стало меньше. Ежедневно они вынуждены выбирать между платой за отопление своих домов или платой за еду. Чтобы оплатить и то, и другое у многих не хватает средств. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В своём материале журналисты приводят в пример несколько британских семей. Так, семье социальной работнице Дон Скофилд приходится делать непростой выбор чуть ли не каждый день. Женщина называет всё происходящее “кошмаром” и заявляет, что помощи со стороны британских властей недостаточно.

По словам других героев телевизионного материала преклонного возраста, правительство Британии не совсем адекватно оценивает происходящее. Многие пенсионеры утверждают, что вместо высокой платы за отопления своего жилища проще закутываться в тёплое одеяло.

Стоимость газа из России, которое традиционно служит источником тепла для домов жителей стран Европы, за последние недели существенно подскочила. При этом для многих европейских государств моментальный переход на альтернативные источники энергии пока затруднителен.

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