Слоистый бекон и сочное куриное филе на растительной основе могут вскоре стать практически неотличимыми по вкусу и свойствам от оригинальных продуктов. Стартап из Сингапура уже далеко продвинулся в создании альтернативных белков для полноценных «мясных» текстур тканевых волокон, сообщает Japan News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

За последние два года в Сингапуре было запущено в производство и на рынок множество продуктов на растительной основе, которые привлекли внимание к стране как к центру альтернативных белков. Это особо важно на фоне растущего глобального осознания огромного «углеродного следа» в атмосфере от выращивания скота и птицы для производства продуктов питания.

Компания Audra Labs является дочерним предприятием сингапурского Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A*Star). Основатель и директор Audra Labs Эндрю Ван ранее был главным научным сотрудником Института биоинженерии и нанотехнологий, в том числе разрабатывал волокна для тканевой инженерии в своей лаборатории. Тканевая инженерия включает в себя восстановление, замену или регенерацию ткани или органа в организме, часто из-за болезни или травмы.

«Чтобы создать эти волокна, необходимо ввести в контакт два природных полимера, которые по сути являются веществами, образующими материалы в живых существах, чтобы они реагировали на границе раздела. Именно оттуда с помощью особого интерфейса вытягивается волокно», – пояснил Ван.

Он добавил, что этот процесс обычно происходит при комнатной температуре с участием мягких растворителей. По его словам, в тканевой инженерии волокна наполнены белковыми молекулами, которые помогают сформировать каркас для поддержки роста клеток, позволяя этим клеткам размножаться и в конечном итоге превращаться в интересующую создателей ткань.

Вместо использования белков человека желаемые молекулы белков растительного происхождения включаются в качестве ингредиентов в раствор полимера, а затем вытягиваются в волокна.

«Как раз в период изоляции при пандемии, в апреле 2020 года, я понял, что тот же метод можно применить и для создания мяса на растительной основе. То есть комбинировать или собирать волокна, которые затем станут конечным продуктом, который визуально выглядит, физически ощущается и рвется как мясо», – рассказал Ван.

Современные методы производства мяса на растительной основе обычно включают процесс, в котором используется высокая температура и давление для текстурирования белков растительного происхождения (как правило, это белки гороха или сои), чтобы они напоминали мясо животных.

«Однако, чтобы придать продукту аромат, его часто приходится измельчать на более мелкие кусочки, а затем снова собирать в форму фарша, что объясняет, почему варианты мяса на растительной основе часто продаются в виде наггетсов или котлет», – уточил Ван.

По его словам, методика Audra Labs по интеграции растительных белков и ароматизаторов в волокна делает производство цельных мясных нарезок, таких как бекон, филе и стейки, намного более жизнеспособным. Признавая, что 3D-печать также способна создавать мясные нарезки с точным количеством жира, крови и мышц, Ван отметил, что этот метод, как правило, связан с высокими производственными затратами при увеличении масштаба.

Оборудование и процессы компании Audra Labs – напротив, «относительно недорогие», по оценке Вана, что может помочь снизить цену на мясо растительного происхождения и получить более широкое признание на рынке.

Шах Ибрагим, директор по исследованиям и разработкам в Audra Labs, сообщил, что компания работает с несколькими транснациональными корпорациями в области альтернативных белков, чтобы включить эти текстуры мяса в свои мясные продукты на растительной основе. Он добавил, что запуск первого продукта можно ожидать в начале или середине следующего года.

Метод текстурирования, благодаря универсальности методов текстурирования Audra Labs, также может быть применен к другим типам альтернативных белков, таким как мясо, выращенное на клеточных культурах, полученное путем культивирования клеток животных в лаборатории.

Многие другие компании также стремятся захватить долю рынка альтернативных продуктов питания. Так, калифорнийский стартап Eat Just’s Good Meat получил одобрение регулирующих инстанций Сингапура на продажу куриных наггетсов, выращенных на клеточных культурах.

В марте прошлого года сингапурская технологическая компания Next Gen Foods запустила в нескольких ресторанах свой бренд курицы на растительной основе Tindle. Компания недавно привлекла инвестиции на 100 миллионов долларов США, когда ее продукт дебютировал в Соединенных Штатах.