Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу врага, скрывавшуюся в дачном посёлке на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в Киевской области. Как было заявлено, штурмовая группа Росгвардии осуществляла преследование украинских националистов, которые засели в дачном посёлке.

Один из снайперов увидел, что вражеский стрелок укрывается в одном из окон дома в посёлке. Как уточняется, заметившим стрелка был офицер Росгвардии капитан полиции В. Казаков. Он начал стрелять по противнику. Благодаря этому штурмовая группа смогла заблокировать дом и успешно ликвидировать всех укрывшихся там националистов. Обошлось без потерь со стороны Росгвардии.

Ранее мы сообщали о российском военнослужащем, который в одиночку смог отразить атаку подразделения националистов. Речь идёт о командире взвода Вячеславе Водяном, который приказал своему подразделению отступать, а сам занялся прикрытием отхода взвода.

Вам может понравиться

В Госдуме высказали предположение о скором завершении военной спецоперации РФ на Украине

Специальная военная операция на Украине близится к завершению, считает депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал результаты четвертого раунда переговоров между украинской и российской делегациями, который прошел в Стамбуле.

Иммунолог: говорить о завершении пандемии можно будет после года наблюдений

Несмотря на спад заражения коронавирусной инфекцией, объявлять о скором окончании пандемии ковида преждевременно. Об это заявил иммунолог Николай Крючков. Пишет “Прайм“. В интервью радио Sputnik он рассказал, что по данным

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предрек энергетический шок из-за санкций против РФ

В этом году Великобритания и вся Европа будут шокированы ценами на газ гораздо сильнее, чем в 70-х годах прошлого столетия. Из-за антироссийских санкций в ЕС разразится энергетический кризис, уверен руководитель
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 16 °C |