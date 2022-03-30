Военные Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу врага, скрывавшуюся в дачном посёлке на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в Киевской области. Как было заявлено, штурмовая группа Росгвардии осуществляла преследование украинских националистов, которые засели в дачном посёлке.

Один из снайперов увидел, что вражеский стрелок укрывается в одном из окон дома в посёлке. Как уточняется, заметившим стрелка был офицер Росгвардии капитан полиции В. Казаков. Он начал стрелять по противнику. Благодаря этому штурмовая группа смогла заблокировать дом и успешно ликвидировать всех укрывшихся там националистов. Обошлось без потерь со стороны Росгвардии.

Ранее мы сообщали о российском военнослужащем, который в одиночку смог отразить атаку подразделения националистов. Речь идёт о командире взвода Вячеславе Водяном, который приказал своему подразделению отступать, а сам занялся прикрытием отхода взвода.