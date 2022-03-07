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ВСУ нанесли сразу несколько ракетных ударов по территории Донбасса и РФ, однако из них достигла цели только одна. Остальные боезаряды были своевременно перехвачены над Горловкой и Ростовской областью, сообщил портал «Русская весна».

Уточняется, что речь идет о ракетах оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У». Одна из них попала в цель – поразила нефтебазу в Луганске. Произошло это около семи часов утра в понедельник.

После попадания боезаряда на нефтебазе возник сильный пожар. Позже удалось точно установить, что загорелся объект именно из-за ракеты «Точка-У». Данные комплексы в этой локации использует только украинская армия.

Кроме того, боезаряды летели еще и на территорию Ростовской области, но они были сбиты. Также перехвачена ракета, которая использовалась для удара по Горловке.

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