Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время двухчасовых переговоров в режиме видеоконференции, которые прошли 18 марта, глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсуждали спецоперацию РФ на Украине. Позже китайские СМИ рассказали об основных темах этой встречи.

Так, МИД Китая заявил, что наиболее дорогим сокровищем мирового сообщества являются безопасность и мир в каждой стране. Поэтому кризис на Украине – это совсем не то, что хотелось бы видеть Пекину. Основные приоритеты являются прежними – прекращение огня, уменьшение количества жертв среди гражданского населения, а также сведение к минимуму риска возникновение серьезной гуманитарной катастрофы.

Китай также заявил, что не позволит оказывать на него давления со стороны США, которые грозили санкционными мерами за военную помощь РФ. Пекин не намеревался осуждать спецоперацию России, а также отметил, что разговоры об обращении Москвы за поддержкой и отказ КНР в этом – это распространяемые Соединенными Штатами фейки.

Вам может понравиться

WarGonzo: ВСУ в ходе отступления под Харьковом бросают свою военную технику

Отступая от Харькова, военнослужащие украинской армии бросают на поле боя свою технику, которая становится трофеями российских ВС, сообщил телеграм-канал WarGonzo. Так, рядом с селом Бобровка, расположенным в непосредственной близости от

Рассел Бентли собрал в США для жителей Донбасса 100 тысяч долларов

Американский доброволец Рассел Бентли, ранее служивший в батальоне «Восток», собрал на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Луганской и Донецкой народных республик 100 тысяч долларов. Ранее он принимал участие в

Глава МИД Китая Ван И: Пекин всегда выступал за мир и противостояние войне

Китай не принимает никаких обвинений в свой адрес относительно позиции на Украине. Кроме того, он не намерен допускать какого-либо давления со стороны Запада, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |