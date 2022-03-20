Во время двухчасовых переговоров в режиме видеоконференции, которые прошли 18 марта, глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсуждали спецоперацию РФ на Украине. Позже китайские СМИ рассказали об основных темах этой встречи.

Так, МИД Китая заявил, что наиболее дорогим сокровищем мирового сообщества являются безопасность и мир в каждой стране. Поэтому кризис на Украине – это совсем не то, что хотелось бы видеть Пекину. Основные приоритеты являются прежними – прекращение огня, уменьшение количества жертв среди гражданского населения, а также сведение к минимуму риска возникновение серьезной гуманитарной катастрофы.

Китай также заявил, что не позволит оказывать на него давления со стороны США, которые грозили санкционными мерами за военную помощь РФ. Пекин не намеревался осуждать спецоперацию России, а также отметил, что разговоры об обращении Москвы за поддержкой и отказ КНР в этом – это распространяемые Соединенными Штатами фейки.