В телефонной беседе с британским премьером Борисом Джонсоном глава КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для решения украинского вопроса и предпринять меры для восстановления мира.

Он заявил, что Китай исповедует принципиальную позицию и считает, что международное сообщество должно сделать все возможное для организации переговоров, а также для урегулирования конфликта и прекращения кровопролития на Украине.

Китай, согласно заявлению Си Цзиньпина, готов исполнить конструктивную роль в процессе установления мира на территории Украины. Одновременно с этим он высказал возмущение позицией Соединенных Штатов, которые спровоцировали конфликт, а теперь пытаются переложить ответственность за это на другие государства, включая Россию.