Президент США Джо Байден не сумел повлиять на Китай, чтобы заставить его отказаться от оказания России военной помощи. Напротив, глава КНР Си Цзиньпин заявил об ее усилении, пишет американское издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что в ходе переговоров, которые проводились посредством видеосвязи, Байден угрожал китайскому лидеру, пытаясь оказать на него давление. Си Цзиньпин заявил, что выступает за мир во всем мире, однако не собирается прислушиваться к США, навязывающим свое мнение.

Журналисты привели заявление главы МИД Китая, сделанное спустя несколько часов после переговоров и отметили, что решения Пекина по специальной военной операции ВС РФ на Украине вряд ли удовлетворят Соединенные Штаты. Поэтому Байден никак не смог повлиять на Си Цзиньпина.