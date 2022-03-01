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С 1 марта в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, они предполагают, что штраф за отсутствие техосмотра вырастет до 2 тысяч рублей. Это касается только тех автомобилей, которым необходимо проходить ТО.

К ним относятся такси, автобусы, транспорт, который используется в коммерческих и служебных целях, а также грузовые автомобили. Владельцы таких машин обязаны отправлять их на техосмотр. Автомобили и мотоциклы, которые используются гражданами только в личных целях от техосмотра сейчас освобождены – соответствующий закон президент Владимир Путин подписал ещё в конце прошлого года.

Кроме увеличения штрафа, вступают в силу и новые нормы по фотографированию автомобилей в пунктах ТО. Если раньше для информационной системы МВД было достаточно снимков машины с сзади и спереди, то теперь авто нужно фотографировать ещё и сбоку. Причём рядом с ним в полный рост должен стоять технический эксперт.

Предполагается, что повышенные штрафы и новые требования к прохождению ТО помогут более эффективно бороться владельцами машин, которые пренебрегают техническим осмотром или фальсифицируют снимки для электронной системы МВД.

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