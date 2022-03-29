Более 600 иностранных наемников уничтожены российскими военными только за последние две недели проведения спецоперации на Украине. Такие данные озвучил министр обороны России Сергей Шойгу. Подробности передает РИА Новости.

Около 500 наемников добровольно покинули Украину. Российские военнослужащие продолжают вести действия по отслеживанию и дальнейшей ликвидации иностранных наемников.

Министр оборонного ведомства отметил, что военными удалось уничтожить центры подготовки наемников при помощи ударов высокоточного оружия. Сейчас наблюдается снижение их количества на территории Украины.

Сергей Шойгу отметил, что российские военные уже успешно выполнили главные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. Проведение спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик будет продолжаться.