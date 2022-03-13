Чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Украина должна прекратить представлять угрозу для России. А для этого президенту Владимиру Зеленскому достаточно сделать всего шесть простых шагов, рассказал изданию РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он заявил, что главными требованиями являются демилитаризация и денацификация страны. Кроме того, Киев должен признать русский язык вторым государственным и внести изменения в Конституцию, объявив нейтральный и внеблоковый статус.

Еще два шага – это признание независимости ДНР и ЛНР в границах уже бывших Донецкой и Луганской областей, а также воссоединения Крыма с Россией. Если Зеленский сделает все эти 6 шагов, Украина не будет представлять угрозу национальной безопасности РФ, отметил депутат.