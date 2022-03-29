Президент Украины Зеленский неизвестно откуда выступает перед гражданами и иностранными парламентами, но страной он давно не управляет. Вместо него это делают военное командование и местные власти, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Он отметил, что к управлению страной не подпускают даже министра обороны. Вместо него всем руководит глава Генштаба ВС, который несет ответственность за боевые действия.

«Зеленский хоть и называет себя президентом, но государствам не управляет. Он просто вещает откуда-то», – приводит слова сенатора РИА Новости.

Цеков также обвинил украинские власти в организации гуманитарной катастрофы и продолжении политики, которая давно направлена на полное уничтожение государственности Украины.