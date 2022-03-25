Российские власти не намерены начинать всеобщую мобилизацию, а также закрывать границы страны, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Он пояснил, что в действующем законодательстве РФ четко прописаны те случаи, в которых российские граждане не могут выехать за границу. Ввести запрет на выезд всех категорий населения раз и навсегда с точки зрения закона не представляется возможным.

Помимо этого, Клишас отметил, что Россия не собирается вводить военное положение и проводить мобилизацию.

Напомним, ранее сенатор заявил, что не видит никаких оснований вводить уголовную ответственность для россиян, которые размещают в социальных сетях антивоенные заявления. Он пояснил, что гражданам страны никто не запрещает высказывать свою позицию в Сети.