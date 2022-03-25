читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские власти не намерены начинать всеобщую мобилизацию, а также закрывать границы страны, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Он пояснил, что в действующем законодательстве РФ четко прописаны те случаи, в которых российские граждане не могут выехать за границу. Ввести запрет на выезд всех категорий населения раз и навсегда с точки зрения закона не представляется возможным.

Помимо этого, Клишас отметил, что Россия не собирается вводить военное положение и проводить мобилизацию.

Напомним, ранее сенатор заявил, что не видит никаких оснований вводить уголовную ответственность для россиян, которые размещают в социальных сетях антивоенные заявления. Он пояснил, что гражданам страны никто не запрещает высказывать свою позицию в Сети.

Вам может понравиться

Автоэксперт: дилеры искусственно завышают цены на автомобили

“Хотят запрыгнуть в телегу с добром, а получается, что прыгают на костях”. Так отозвался о действиях автодилеров вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, продавцы автомобилей искусственно завысили

Военный аналитик Баранец назвал главные преимущества российских БПЛА “Форпост”

Беспилотник «Форпост» наносит высокоточные удары по целям в рамках военной спецоперации на Украине и успешно поражает объекты военной инфраструктуры. Это внушительная воздушная машина, способная нести до 100 килограммов вооружения, сообщил

Евродепутат Андерсон заявила, что у премьер-министра Канады Трюдо извращенное представление о демократии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который назвал «недемократичным» президента РФ Владимира Путина, сам слишком далек от демократии, заявила депутат Европарламента от Германии Кристин Андерсон. После его выступления в Брюсселе парламентарий заявила,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 25 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 25 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 25 марта – небольшой снег, до 3 °C |