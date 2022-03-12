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Украинские националисты способны попытаться отомстить Соединенным Штатам, которые разрешили оказывать помощь Луганской и Донецкой народным республикам, считает сенатор Совфеда Андрей Климов.

Он напомнил, что американский Минфин разрешил своим гражданам оказывать ДНР гуманитарную помощь, что стало исключением из санкционных мер. Националистические батальоны это решение совсем не обрадовало. Кроме того, его можно назвать парадоксальным, заявил Климов.

«США разрешило американцам помогать ЛНР и ДНР. А ведь 8 лет подряд именно Белый дом мучал их блокадой и обстрелами со стороны киевского режима, созданного тем же Джо Байденом», – пояснил он.

В распоряжении нацбатов сейчас имеются средства, которые они могут задействовать для мести. США и Европа вдруг станут в их глазах «предателями незалежной», поэтому националисты вполне способны взбунтоваться.

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