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Граждане РФ, сознательно сотрудничающие с антироссийскими заграничными центрами, наносят ущерб национальной безопасности страны. И поэтому подпадают под действие статьи уголовного кодекса о госизмене, сообщил сенатор СовФеда Андрей Климов.

Глава комиссии по защите суверенитета РФ пояснил, что в УК имеется статья 275 «Государственная измена», которая классифицирует упомянутое выше сотрудничество как измену родине. Также в кодексе предусмотрена деятельность, направленная на разжигание агрессивной войны и призывы к ней. Все это также влечет за собой уголовную ответственность.

«Главное здесь – неотвратимость и адресность наказания всех подлинно виновных в преступлениях, где бы они ни находились и чем бы ни занимались», – цитирует Климова РИА Новости.

Напомним, что на Украине с 24 февраля проводится специальная операция, которая призвана пресечь геноцид жителей Донбасса, а также провести «денацификацию и демилитаризацию» страны.

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